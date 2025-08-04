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12:12, 4 августа 2025Силовые структуры

СК назвал причину ДТП грузового поезда и туристического автобуса в Ленобласти

СК: Причиной ДТП в ЛО стал выезд автобуса с 37 пассажирами на железную дорогу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Причиной дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Ленинградской области стал выезд туристического автобуса с 37 пассажирами на железнодорожные пути перед грузовым поездом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Все произошло утром в понедельник, 4 августа, на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле. По предварительным данным, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железную дорогу прямо перед движущимся поездом.

В результате грузовой состав столкнулся с автобусом. Один пассажир автобуса не выжил, а еще несколько человек были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее полиция опубликовала кадры с места аварии. Известно, что автобус следовал из Ярославской области в Карелию.

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