В сети появились фото с места ДТП грузового поезда и туристического автобуса в Ленобласти

Полиция опубликовала фото с места ДТП поезда и автобуса в Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция опубликовала в сети кадры с места столкновения грузового поезда с туристическим автобусом в Ленинградской области (ЛО). Фото появились на официальном сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.

На кадрах с места ДТП в Ленобласти видны сильные повреждения туристического автобуса. Транспорт с 37 пассажирами следовал из города Ярославль в республику Карелия.

По сообщению полиции, при переезде железнодорожного съезда водитель не увидел красный сигнал светофора и выехал на пути, из-за чего произошло столкновение с грузовым составом.

Ранее было раскрыто число пострадавших при столкновении с поездом пассажиров туристического автобуса. С туристами также путешествовали двое детей. Виновником аварии стал водитель автобуса.