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10:40, 4 августа 2025Мир

Трамп раскрыл способ для России избежать санкций

Трамп: Россия может избежать санкций с помощью мирного соглашения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Россия может избежать санкций с помощью заключения мирного соглашения по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома в соцсети Х.

Американскому лидеру задали вопрос, может ли Москва избежать принятия новых санкционных мер со стороны США.

«Да — заключить соглашение, при котором люди перестанут лишаться жизней», — ответил Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции у российских войск нет напрасных потерь.

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