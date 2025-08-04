Трамп раскрыл способ для России избежать санкций

Трамп: Россия может избежать санкций с помощью мирного соглашения

Россия может избежать санкций с помощью заключения мирного соглашения по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома в соцсети Х.

Американскому лидеру задали вопрос, может ли Москва избежать принятия новых санкционных мер со стороны США.

«Да — заключить соглашение, при котором люди перестанут лишаться жизней», — ответил Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции у российских войск нет напрасных потерь.