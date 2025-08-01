Путин заявил об отсутствии напрасных потерь среди участников СВО

Президент России Путин заявил, что среди ВС РФ в зоне СВО нет напрасных потерь

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) у Вооруженных сил России нет напрасных потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

При этом известно, что потери Вооруженных сил Украины в одном лишь бою за Часов Яр составили 7 500 бойцов, что сопоставимо с более чем половиной населения всего города по состоянию на 2022 год.

Как заявил глава государства, динамика движения российских войск ясна, и она сопровождается отсутствием подобных потерь среди участников СВО.

У нас ни одной потери нет напрасной Владимир Путин

Также российский лидер сообщил, что в России уже произвели первый серийный комплекс «Орешник», ракета уже поступила в распоряжение Вооруженных сил.