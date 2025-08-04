Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:32, 4 августа 2025Россия

Убегающий от атаки ВСУ енот попал на видео

Енот искал укрытие во время воздушной тревоги в Севастополе и попал на видео
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Жители Севастополя засняли енота, искавшего укрытие во время объявленной воздушной тревоги. Ролик очевидцев опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

Вечером в воскресенье, 3 августа, в городе была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После сигнала прозвучавшей тревоги жители начали прятаться в укрытиях и увидели, как маленький упитанный хищник бежит вдоль стены и поднимается по лестнице.

Тем временем люди сильно удивились появлению полосатика рядом с домовладениями.

«Ничего необычного, просто дисциплинированный упитанный енот ищет укрытие во время воздушной тревоги в Севастополе. Будьте как енот», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал причину громких звуков в городе. Как отметил чиновник, над морской акваторией были сбиты три воздушные цели. Цели уничтожили благодаря средствам противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, в районе Парка Победы к берегу прибило вражеский дрон, заглушенный средствами РЭБ. Территорию оцепили, на месте работали спецслужбы. Подчеркивается, что в результате атаки объекты инфраструктуры не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские власти сбежали из трех городов после освобождения Часова Яра

    В Подмосковье запретят продажу алкоголя во дворах

    Взрывы прогремели над двумя российскими городами

    40-летний мужчина женился на 13-летней школьнице и попал за решетку

    Убегающий от атаки ВСУ енот попал на видео

    Российские войска нанесли удар по порту Одессы

    Трамп назвал дату визита Уиткоффа в Россию

    Пепел извергающегося спустя 500 лет вулкана на Камчатке поднялся на шесть километров

    В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Новый командующий Воздушными силами ВСУ бросил больную мать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости