Убегающий от атаки ВСУ енот попал на видео

Енот искал укрытие во время воздушной тревоги в Севастополе и попал на видео

Жители Севастополя засняли енота, искавшего укрытие во время объявленной воздушной тревоги. Ролик очевидцев опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

Вечером в воскресенье, 3 августа, в городе была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После сигнала прозвучавшей тревоги жители начали прятаться в укрытиях и увидели, как маленький упитанный хищник бежит вдоль стены и поднимается по лестнице.

Тем временем люди сильно удивились появлению полосатика рядом с домовладениями.

«Ничего необычного, просто дисциплинированный упитанный енот ищет укрытие во время воздушной тревоги в Севастополе. Будьте как енот», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал причину громких звуков в городе. Как отметил чиновник, над морской акваторией были сбиты три воздушные цели. Цели уничтожили благодаря средствам противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, в районе Парка Победы к берегу прибило вражеский дрон, заглушенный средствами РЭБ. Территорию оцепили, на месте работали спецслужбы. Подчеркивается, что в результате атаки объекты инфраструктуры не пострадали.