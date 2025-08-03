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22:11, 3 августа 2025Россия

Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в городе

Развожаев: Над морской акваторией вблизи Севастополя уничтожили 3 воздушные цели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Над морской акваторией вблизи Севастополя сбили три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим в городе были слышны громкие звуки, объяснил Развожаев.

«Кроме этого, в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы», — рассказал он.

Губернатор добавил, что в результате атаки объекты инфраструктуры не пострадали.

Ранее стало известно об уничтожении украинских беспилотников над Ленинградской областью. Попытка атаки на российский регион была предпринята утром в воскресенье, 3 августа.

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