Уехавшая из России Лазарева рассказала о личной боли

Телеведущая Лазарева заявила, что много платит за обучение дочери в Лондоне

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) рассказала о личной боли. В интервью с рэпером Потапом (настоящее имя — Алексей Потапенко), доступном на YouTube, она уточнила, что речь идет о стоимости обучения ее дочери в Великобритании.

Лазарева рассказала, что ее младшая дочь Антонина Шац учится в университете искусств в Лондоне (University of the Arts London) на кинопродюсера. «Ты должен примерно представлять, сколько это стоит. Для меня-то еще и в этом боль», — пожаловалась телеведущая.

Лазарева добавила, что не считает необходимым, чтобы ее дочь получала высшее образование, если она хочет работать кинопродюсером. По мнению ведущей, для этой профессии больше нужны практические навыки.

Ранее ведущая рассказала, что ее родственники не захотели состоять с ней в одном чате в WhatsApp из-за ее статуса террориста и экстремиста. Лазарева уточнила, что впоследствии они все-таки не вышли из чата.