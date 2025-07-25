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14:09, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Родственники Лазаревой не захотели состоять с ней в одном чате в WhatsApp

Ведущая Лазарева заявила, что родственники хотели выйти из чата в WhatsApp c ней
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) рассказала о реакции родственников на тот факт, что ее включили в перечень террористов и экстремистов. В своем Telegram-канале ведущая написала, что некоторые из них не захотели состоять с ней в одном чате.

Лазарева заверила, что для пользователей из России не опасно ставить лайки и комментировать ее публикации в соцсетях. «Кое у кого особо ретивого уже была попытка выйти из семейного чата в WhatsApp. Хренушки!» — добавила телеведущая.

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Лазарева добавила, что из-за причастности к террористической и экстремистской деятельности ей заблокировали счета, запретили совершать сделки с недвижимостью, а также вести педагогическую деятельность среди несовершеннолетних.

25 июля Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий штрафы за поиск экстремистских материалов в сети. Согласно документу, за попытку найти заведомо экстремистский контент с граждан могут взыскать от трех до пяти тысяч рублей.

Лазареву включили в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года. До этого в ее отношении возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.

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