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04:12, 4 августа 2025Бывший СССР

В Херсонской области заявили о провале ВСУ в высадке десанта

Сальдо: Провальную высадку ВСУ в Херсонской области ведут западные инструкторы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести высадку десанта в Херсонской области пресекаются: катера топятся на подходе к берегу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он также отметил, что все попытки украинских военных по форсированию Днепра и высадке десанта в Херсонской области являются испытаниями западных инструкторов. При помощи них испытываются новые военные технологии ценой жизни украинских солдат. Сделать это с учетом открытой местности невозможно, подчеркнул Сальдо.

Ранее глава Херсонской области сообщил, что российские войска ударили по готовившей десант базе ВСУ в Херсонской области. По его словам, вражеская высадка планировалась на Тендровскую косу. В основном проходили подготовку именно иностранные наемники.

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