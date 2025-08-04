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17:48, 4 августа 2025Экономика

В российском регионе смыло палатки вместе с детьми

В Краснодарском крае смыло палаточный лагерь вместе с детьми
Александра Качан (Редактор)

Фото: Victor Klyushkin / Russian Look / Globallookpress.com

В Краснодарском крае в горах возле села Широкая щель смыло палаточный лагерь детского центра «Орленок» во время ливня. В палатках находились дети, об этом пишет издание «Подъем».

Руководство лагеря «Комсомольский» приняло решение пойти с детьми в поход, несмотря на штормовое предупреждение. В группе было около 60 детей от 11 до 14 лет и 20 вожатых. Группа шла по руслу сухой реки и разбила лагерь в метре от него.

По словам матери одного из детей, несильный дождь быстро превратился в ливень. Поток воды унес ботинки, рюкзаки и другие вещи участников группы. «Мне сказали, что были какие-то товарищи взрослые, опытные, но что они могут сделать, если поток селя идет вниз? Они пытались ребят перевести в безопасное место, вызвать автобусы из лагеря», — рассказала собеседница издания.

Она отметила, что дети получили ушибы и ссадины, но обошлось без серьезных травм. Родители интересуются, почему поход состоялся в непогоду, но руководство лагеря не хочет вести диалог и вместо этого пытается замять ситуацию.

Ранее сообщалось, что аз сути Краснодарском крае выпали две месячные нормы осадков.

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