В российском регионе увеличили выплаты новобранцам СВО

В Кудымканском округе Пермского края увеличили выплаты бойцам СВО

В Кудымканском округе Пермского края увеличили выплаты новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Новый компаньон» со ссылкой на местный сегмент Telegram.

Решение о повышении выплат приняли депутаты муниципалитета. Теперь ее размер составляет 100 тысяч рублей.

Общий размер «подъемных», которые получают добровольцы спецоперации, складывается из трех источников. Помимо муниципальной выплаты, бойцы получают выплату от региона, а также федеральную выплату, составляющую 400 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирской области вдвое увеличили выплату за отправку в зону СВО. Ее подняли сразу с 800 тысяч рублей до 1,6 миллиона рублей. Таким образом, с учетом федеральной доплаты бойцы будут получать два миллиона рублей.