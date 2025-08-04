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08:38, 4 августа 2025Россия

В СПЧ заявили о намерении мигрантов «выдавить» россиян

Член СПЧ Кабанов: Мигранты видят в россиянах конкурентов, которых надо выдавить
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Мигранты видят в россиянах конкурентов, которых необходимо «выдавить», считает член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Царьград», фрагмент его выступления опубликован в Telegram.

По словам Кабанова, после переезда в Россию иностранцы не хотят расставаться с привычным им традиционным стилем жизни. «Они не хотят и не будут жить по нашим правилам», — заявил член СПЧ.

Общественник указал, что мигранты, в частности, хотят ходить в никабах, резать жертвенных животных на улицах российских городов и исполнять намазы в не предусмотренных для этого местах. «Это называется цивилизационный конфликт, и мы от него никуда не убежим», — заключил он.

Тем временем российские регионы продолжают вводить антимиграционные меры. Ранее в Крыму мигрантам запретили работать в 48 видах деятельности. По словам главы республики Сергея Аксенова, теперь иностранцам разрешено работать на территории полуострова только в сферах строительства и туризма.

ЖЗЛ
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