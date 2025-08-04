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17:28, 4 августа 2025Мир

В США назвали свою страну «государством-жуликом»

Американский политолог Миршаймер: США превратились в государство-жулика
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

США потеряли доверие и авторитет в глазах мирового сообщества. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Deep Dive выступил американский профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.

«США — жулики. Это государство-обманщик. Это государство, которому нельзя доверять. Вы должны готовиться к худшему и действовать исходя из этого», — сказал ученый, подчеркнув, что это касается всех государств мира, кроме Израиля.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что в 2027 году мировая экономика может потерять порядка двух триллионов долларов из-за введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.

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