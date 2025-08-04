В США назвали свою страну «государством-жуликом»

Американский политолог Миршаймер: США превратились в государство-жулика

США потеряли доверие и авторитет в глазах мирового сообщества. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Deep Dive выступил американский профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.

«США — жулики. Это государство-обманщик. Это государство, которому нельзя доверять. Вы должны готовиться к худшему и действовать исходя из этого», — сказал ученый, подчеркнув, что это касается всех государств мира, кроме Израиля.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что в 2027 году мировая экономика может потерять порядка двух триллионов долларов из-за введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.