В СВР рассказали о планах Лондона оказать давление на США диверсиями против танкеров

СВР: Лондон готовит диверсии, чтобы принять вторичные санкции

В СВР рассказали о планах Лондона оказать давление на США диверсиями против российских танкеров. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, служба внешней разведки (СВР) располагает информацией о подготовке «британ­ско-украинским террористическим тандемом» новых диверсий против России. Лондон планирует объявить транспортировку российской нефти опасной для международного судоходства.

Таким образом, они планируют добиться принятия Вашингтоном жестких вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов.

Как отметили в СВР, Лондон рассматривает два варианта. Один из них — подстроить аварию танкера в одном из узких мест морских коммуникаций. Второй предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам.

Ранее сообщалось, что в СВР раскрыли роль Украины для Британии.