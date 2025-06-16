В СВР раскрыли роль Украины для Британии

СВР: Украина стала исполнителем провокаций для Британии

Украина играет для Великобритании роль исполнителя провокаций и терактов. Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) России.

«Киев стал для "коварного Альбиона" идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов, готовым с радостью проделывать грязную работу», — утверждается в публикации.

В СВР отмтеили, что ведомство располагает информацией о подготовке «британ­ско-украинским террористическим тандемом» новых диверсий против России.

Ранее российская разведка также сообщила, что Киев и Лондон готовят диверсии, чтобы сорвать переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта.