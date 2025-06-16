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17:00, 16 июня 2025Мир

В СВР раскрыли роль Украины для Британии

СВР: Украина стала исполнителем провокаций для Британии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Украина играет для Великобритании роль исполнителя провокаций и терактов. Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) России.

«Киев стал для "коварного Альбиона" идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов, готовым с радостью проделывать грязную работу», — утверждается в публикации.

В СВР отмтеили, что ведомство располагает информацией о подготовке «британ­ско-украинским террористическим тандемом» новых диверсий против России.

Ранее российская разведка также сообщила, что Киев и Лондон готовят диверсии, чтобы сорвать переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта.

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