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15:10, 16 июня 2025Мир

Российская разведка раскрыла планы Украины и Великобритании сорвать мирные переговоры

СВР: Украина и Британия готовят диверсии, чтобы сорвать переговоры РФ и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Украина и Великобритания готовят диверсии, чтобы сорвать переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Основные цели такой подрывной деятельности состоят в том, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву», — указали в разведведомстве.

Российские разведчики также подчеркнули, что «разра­боткой и оперативным обеспечением операций занимается бри­танская сторона».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников Украины продолжать санкционное давление на Россию. Без этого, по его словам, Москва не пойдет на какие-либо уступки и не сядут за «реальный» стол переговоров.

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