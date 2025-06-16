СВР: Украина и Британия готовят диверсии, чтобы сорвать переговоры РФ и США

Украина и Великобритания готовят диверсии, чтобы сорвать переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Основные цели такой подрывной деятельности состоят в том, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву», — указали в разведведомстве.

Российские разведчики также подчеркнули, что «разра­боткой и оперативным обеспечением операций занимается бри­танская сторона».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников Украины продолжать санкционное давление на Россию. Без этого, по его словам, Москва не пойдет на какие-либо уступки и не сядут за «реальный» стол переговоров.