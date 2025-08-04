Влияние отставки правительства Литвы на отношение Вильнюса к Москве оценили

Фельдман: Отставка правительства Литвы не изменит отношение Вильнюса к Москве

Отставка премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса и правительства республики не изменит отношение Вильнюса к Москве. Об этом заявил профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман, передает RT.

Он выразил мнение, что на смену Палуцкасу придет другой представитель Социал-демократической партии Литвы, придерживающийся аналогичных взглядов.

«Досрочные выборы в сейм пока не планируются. Таким образом, политический кризис в Литве завершится локальными кадровыми перестановками, которые никак не повлияют на общий правительственный курс», — объяснил Фельдман.

Политолог добавил, что страны Прибалтики не смогут «свернуть с пути», на котором они пытаются сдерживать Россию.

19-е правительство Литвы ушло в отставку 4 августа. Палуцкас объявил, что подаст президенту заявление о своем уходе, но кабмин продолжит временно работать, пока новый премьер не введет изменения.