Вучич позвонил Владимиру и потребовал перестать кормить жирных гусей

Президент Сербии Вучич позвонил Владимиру и попросил перестать кормить гусей

Президент Сербии Александр Вучич позвонил некоему Владимиру и попросил перестать кормить жирных гусей. О звонке сербского лидера под камерами пишет Danas.

Газета описывает случай, произошедший в одной из сербских деревень, где Вучич находился с визитом. Там он после одной из жалоб на связь в населенном пункте набрал некоего человека, которого назвал Владо (сербское сокращение имени Владимир), и под камеры попросил его о двух вещах.

«Я бы попросил вас отдать часть денег бедным вместо того, чтобы платить за глупые сериалы и кормить жирных гусей», — обратился Вучич к неназванному собеседнику.

Danas уточняет, что Вучич мог позвонить гендиректору телекоммуникационной компании Telekom Srbija Владимиру Лучичу. Однако критики, пишет издание, считают этот звонок не более чем популистским ходом президента Сербии.

Ранее во время празднования открытия дороги в одном из городов Сербии Александр Вучич спел песню композитора-националиста в окружении полицейского кордона. Жители города собрались на акцию протеста во время визита президента.