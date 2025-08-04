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00:30, 4 августа 2025Наука и техника

Зафиксирована угроза экологической катастрофы в океане

CE&E: Снижение кислорода в океане приведет к исчезновению светящихся лантенфишей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cavan-Images / Shutterstock / Fotodom

Снижение уровня кислорода в океане может привести к исчезновению ключевых обитателей глубин — светящихся лантенфишей. К такому выводу пришли ученые из Барселонского автономного университета, проанализировав осадочные породы дна Восточного Средиземноморья. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Лантенфиши — мелкие глубоководные рыбы, обитающие на глубине 200–1000 метров. Несмотря на скромные размеры, по биомассе они могут быть самыми многочисленными позвоночными на планете — около 600 миллионов тонн. Они играют ключевую роль в климатической регуляции и пищевых цепях, ежедневно мигрируя к поверхности за кормом и возвращаясь в глубину. Их численность — важный индикатор здоровья всей мезопелагической зоны.

Однако данные из осадочных пород показывают: в периоды резкой потери кислорода популяции лантенфишей почти исчезали, возвращаясь лишь после восстановления нормального уровня кислорода около шести тысяч лет назад. Это заставляет ученых бить тревогу: современные темпы деоксигенации угрожают повторением этого сценария — но уже в глобальном масштабе.

Как предупреждают авторы исследования, мезопелагическая зона (так называемая «сумеречная зона» океана) особенно уязвима к потере кислорода. Ее деградация может нарушить работу климатической системы планеты, ухудшить состояние морской экосистемы и повлиять на мировую продовольственную безопасность.

Ранее ученые уже сообщали о приближении экологической катастрофы в океане. Оказалось, Мировой океан уже пересек «планетарную границу» кислотности.

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