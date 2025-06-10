В океане зафиксирована надвигающаяся глобальная катастрофа

GCB: Уровень кислотности воды в океане уже пересек «планетарную границу»

Мировой океан оказался в худшем состоянии, чем предполагалось ранее. Новое масштабное исследование, проведенное учеными из Великобритании и США, показало: уровень кислотности морской воды уже пересек «планетарную границу» — ту черту, за которой природные системы теряют способность поддерживать стабильность экосистем. Это означает, что процесс закисления океана зашел слишком далеко и уже угрожает существованию морской жизни. Исследование опубликовано в журнале Global Change Biology.

Закисление происходит, когда океан поглощает углекислый газ из атмосферы. CO₂ вступает в реакцию с водой, образуя угольную кислоту, из-за чего падает уровень pH. Это нарушает химический баланс и разрушает раковины морских организмов — от кораллов и устриц до микроскопических моллюсков, известных как «морские бабочки». Последствия — ослабление защитных структур, снижение рождаемости и гибель животных.

Исследование показало, что уже к 2020 году среднее состояние океана приблизилось к опасному порогу: содержание карбоната кальция в воде снизилось более чем на 20 процентов по сравнению с доиндустриальной эпохой. На глубине 200 метров критический уровень превышен уже в 60 процентах глобальных вод — а именно там живет большинство видов морской флоры и фауны.

Угрозу испытывают не только тропические коралловые рифы, но и глубоководные экосистемы, где обитает огромное разнообразие организмов.

Ученые подчеркивают, что единственный способ остановить этот процесс — снизить глобальные выбросы CO₂. Однако уже сейчас необходимо срочно сосредоточить усилия на защите самых уязвимых видов. Иначе человечество может потерять целые экосистемы, от которых зависит устойчивость жизни на планете.