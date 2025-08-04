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04:17, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Женщина разорвала общение с мачехой после ее поступка

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Naomi O'Hare / Unsplash

Пользовательница Reddit под ником Electrical-Pass460 рассказала на портале о том, что разорвала общение с мачехой после ее поступка, и попросила дать оценку ситуации. Большинство комментаторов одобрили ее решение.

По словам рассказчицы, ее восьмилетняя дочь по имени Мари нередко проводила выходные с дедушкой и бабушкой, которая приходится автору поста мачехой. Однако после одной из недавних ночевок ее ребенок пришел домой с частично отрезанными ресницами на одном глазу.

«Как заявляет мачеха, у Мари за вечер образовался конъюнктивит, из-за чего она проснулась с липкой субстанцией на глазу и не могла открыть его. Мачеха утверждает, что пыталась очистить ресницы мокрой и теплой салфеткой, но Мари рассказала совсем другую историю», — отметила женщина

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Мари заявила, что мачеха потерпела неудачу с попыткой очистить ее ресницы салфеткой, рассердилась и обрезала их ножницами. Девочка также заверила, что просила бабушку не делать этого, однако та не послушала ее.

Автор публикации рассказала о произошедшем отцу. Спустя некоторое время мачеха позвонила ей, принялась кричать и обвинять Мари во лжи. Кроме того, пожилая женщина написала несколько сообщений, в которых в том числе назвала внучку ужасным ребенком, а на следующий день пришла домой к падчерице и с криками потребовала дать ей поговорить с Мари.

Рассказчица не пустила мачеху домой, поскольку ее дочь заявила, что не хочет говорить с бабушкой. Спустя некоторое время она также заблокировала родственницу в соцсетях и решила прервать с ней общение. Однако, по словам автора публикации, ее отец встал на сторону супруги, из-за чего между ними тоже произошел конфликт.

«Теперь, так как они не могут связаться со мной, они говорят другим родственникам, что я слишком резко на все реагирую и не даю им видеться с внучкой», — добавила женщина. Она также попросила комментаторов оценить ситуацию.

«А что дальше? Отрезать ребенку руку из-за кровотечения? Ваша мачеха — психопатка», «Кажется, ваши отец и мачеха — идиоты», «Это настоящий абьюз», — высказались комментаторы о произошедшем. Некоторые также похвалили автора поста за то, что она поддержала дочь и поверила ей.

Ранее пользователь Reddit рассказал о неожиданной находке, которая изменила его представления о собственной семье. Рассказчик уточнил, что на открытие его натолкнули семейные фотоальбомы.

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