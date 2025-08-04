Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:43, 4 августа 2025Ценности

Звезда «Субстанции» снялась топлес для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @cosmopolitan

Американская актриса, модель и танцовщица Маргарет Куолли в откровенных образах снялась для журнала Cosmopolitan. Соответствующие посты появились на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда фильма «Субстанция» предстала на одном из кадров среди розовых воздушных шаров. Она позировала топлес в черных трусах, прикрыв обнаженную грудь большим пером.

Кроме того, знаменитость запечатлели в белом нижнем белье бренда Di Petsa и красном корсетном микроплатье марки Dilara Findikoglu, которое оголяло ее ягодицы.

В апреле Маргарет Куолли в откровенном образе также попала на обложку журнала i-D.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боже мой, бедный наш Крым». Тысячи авто и 8 часов в очереди: у Крымского моста образовалась рекордная пробка. Что там творится?

    В Подмосковье женщина ударила ребенка и скрылась

    Названо защищающее от рака простаты количество эякуляций в месяц

    В НАТО заявили о новом оружии для Украины на полмиллиарда евро

    Редкую Лабубу купили за 840 тысяч рублей

    Пожизненно осужденный за расправу над отцом российского журналиста выжил после суицида

    Посольство Германии ответило на протест МИД России

    Военные ВСУ стали сдаваться в плен из-за «мясных штурмов»

    Возлюбленные отправились навестить родственников на частном самолете и пропали без вести

    Жители Магнитогорска пожаловались на магнит за миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости