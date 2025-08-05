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20:00, 5 августа 2025Экономика

Первый снег выпал в российском регионе и попал на видео

В республике Алтай сняли на видео, как падает первый снег
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В республике Алтай выпал первый снег. Необычные для августа осадки сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Алтай: главные новости».

Снег заметили перед рассветом 5 августа. На снятых очевидцами кадрах видно, как над дорогой летают белые хлопья снега. Другие подробности авторы публикации не приводят. При этом, по данным местного Гидрометцентра, в регионе ожидали осадки в этот день.

Ранее стало известно, что рекордный слой снега выпал в Австралии. В северных частях Нового Южного Уэльса выпало 40 сантиметров снега, больше всего с середины 1980-х годов. В некоторых частях соседнего штата Квинсленд также впервые за 10 лет выпал снег.

Столь сильные осадки уже привели 1455 инцидентам. В снегу застряли более сотни машин, в некоторых районах произошли затопления, а десятки тысяч домов лишились тепла и света.

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