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00:31, 4 августа 2025Экономика

В Австралии выпал рекордный за 40 лет слой снега

Австралию накрыл рекордный с 1980-х годов снегопад
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

В Австралии выпал рекордный за 40 лет слой снега. Об этом сообщает Sky News.

«Множество австралийских городов оказались покрыты самым толстым слоем снега за последние десятилетия. В северных частях Нового Южного Уэльса выпало 40 сантиметров снега, больше всего с середины 1980-х годов. В некоторых частях соседнего штата Квинсленд также впервые за 10 лет выпал снег», — указано в сообщении.

По данным спасательной службы Нового Южного Уэльса, рекордный снегопад привел к 1455 инцидентам. В снегу застряли более сотни машин, в некоторых районах произошли затопления, а десятки тысяч домов остались без электричества.

До этого снегопад произошел в Южной Африке. Из-за последовавшего за ним наводнения 49 человек не выжили, а сотни автомобилей застряли в больших пробках.

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