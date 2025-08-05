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07:32, 5 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Риелтор раскрыл влияние снижения ставки ЦБ на стоимость квартир

Риелтор Барсуков: Цены на вторичку могут вырасти на 5-10 процентов
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Снижение ключевой ставки Центробанка до 18 процентов вряд ли вызовет рост спроса на жилье, но может спровоцировать необоснованное повышение цен на рынке, заявил в разговоре с «Лентой.ру» риелтор Константин Барсуков. По его словам, решение регулятора пока не оказывает прямого влияния на рынок недвижимости, поскольку ипотечные кредиты остаются недоступными для большинства россиян.

«На самом деле я бы не привязывал динамику цен к ключевой ставке. Потому что ставка в сегодняшнем виде будет играть скорее психологическую роль», — отметил Барсуков.

Он подчеркнул, что снижение ставки до 18 процентов не делает ипотеку более доступной для россиян, особенно с учетом сохраняющегося разрыва с реальными банковскими ставками.

«Нужно отметить, что снижение еще не произошло на том уровне, на котором можно было бы говорить о появлении доступной ипотеки. 18 процентов — это все еще очень высокая цифра», — пояснил специалист.

Барсуков также напомнил, что еще несколько лет назад банки иногда выдавали ипотечные кредиты под проценты ниже ставки ЦБ, что отражало ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас, уверен риелтор, ситуация иная. Тем не менее, он считает, что психологический эффект от снижения ставки может повлиять на поведение продавцов.

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«Есть психология рынка. Продавцы ожидают, что теперь, со снижением ставки, к ним придут ипотечники. И пока до рынка дойдет, пока эксперты скажут, что никакого роста спроса не произойдет, мы останемся в ситуации завышенных цен», — предупредил Барсуков.

По этой причине, по прогнозам эксперта, к концу года цены на жилье на вторичном рынке могут вырасти на 5–10 процентов.

По итогам июльского заседания совет директоров понизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 20 до 18 процентов годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что это не приведет к снижению привлекательности банковских вкладом в РФ. Этот финансовый инструмент, по ее мнению, еще долго будет пользоваться популярностью у граждан, так как средние ставки по ним остаются выше темпов роста потребительских цен в стране.

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