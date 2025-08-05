Риелтор раскрыл влияние снижения ставки ЦБ на стоимость квартир

Риелтор Барсуков: Цены на вторичку могут вырасти на 5-10 процентов

Снижение ключевой ставки Центробанка до 18 процентов вряд ли вызовет рост спроса на жилье, но может спровоцировать необоснованное повышение цен на рынке, заявил в разговоре с «Лентой.ру» риелтор Константин Барсуков. По его словам, решение регулятора пока не оказывает прямого влияния на рынок недвижимости, поскольку ипотечные кредиты остаются недоступными для большинства россиян.

«На самом деле я бы не привязывал динамику цен к ключевой ставке. Потому что ставка в сегодняшнем виде будет играть скорее психологическую роль», — отметил Барсуков.

Он подчеркнул, что снижение ставки до 18 процентов не делает ипотеку более доступной для россиян, особенно с учетом сохраняющегося разрыва с реальными банковскими ставками.

«Нужно отметить, что снижение еще не произошло на том уровне, на котором можно было бы говорить о появлении доступной ипотеки. 18 процентов — это все еще очень высокая цифра», — пояснил специалист.

Барсуков также напомнил, что еще несколько лет назад банки иногда выдавали ипотечные кредиты под проценты ниже ставки ЦБ, что отражало ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас, уверен риелтор, ситуация иная. Тем не менее, он считает, что психологический эффект от снижения ставки может повлиять на поведение продавцов.

«Есть психология рынка. Продавцы ожидают, что теперь, со снижением ставки, к ним придут ипотечники. И пока до рынка дойдет, пока эксперты скажут, что никакого роста спроса не произойдет, мы останемся в ситуации завышенных цен», — предупредил Барсуков.

По этой причине, по прогнозам эксперта, к концу года цены на жилье на вторичном рынке могут вырасти на 5–10 процентов.

По итогам июльского заседания совет директоров понизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 20 до 18 процентов годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что это не приведет к снижению привлекательности банковских вкладом в РФ. Этот финансовый инструмент, по ее мнению, еще долго будет пользоваться популярностью у граждан, так как средние ставки по ним остаются выше темпов роста потребительских цен в стране.

