Россиянкам дали совет по карьерному росту в мужских отраслях

Директор по маркетингу Болдырева: В мужской отрасли женщине проще вырасти

Женщинам в «мужских» отраслях проще вырасти до высокой позиции, но нужно следовать строгим деловым принципам, в том числе быть заметной и готовой к сложным заданиями и командировкам. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт в промышленном и B2B маркетинге, директор по стратегическому маркетингу компании «Русский Свет» Алина Болдырева.

«Как ни парадоксально, но в мужской отрасли женщине проще вырасти до топовой позиции, поскольку в ней не видят прямого конкурента. Мужчина всегда придет на помощь, охотно поделится знаниями и привлечет коллегу к работе в крупных проектах, даже не думая о том, что это усилит ее компетенции», — сказала Болдырева.

Он добавила, что в женщинах-руководителях ценят способность договариваться без излишнего давления, тонко чувствовать ситуацию и добиваться цели через партнерский подход.

По ее мнению, женщина может стать руководителем в «мужских» отраслях, если она соответствует следующим принципам: быть заметной, развивать отраслевой нетворкинг, то есть выстраивать коммуникацию, быть готовой к сложным заданиям и командировкам, фокусироваться на результатах и ценностях для бизнеса. Также она посоветовала составлять план карьеры в долгосрочной перспективе, с учетом жизненных этапов.

Международный опыт подсказывает, что для достижения высоких позиций нередко приходится очень интенсивно трудиться в возрасте 25-40 лет, порой жертвуя личным временем. Для женщины это особый вызов, ведь именно в этот период обычно возникает семья и дети, что накладывает дополнительную нагрузку. Поэтому важно заранее продумать, как вы будете совмещать карьеру и личную жизнь Алина Болдырева директор по стратегическому маркетингу

Так как в мужском коллективе особенно ценится надежность, эксперт советует стремиться к тому, чтобы именно это качество ассоциировалось с вашим именем: всегда выполняйте обещанное, соблюдайте производственную дисциплину и придерживайтесь высоких стандартов безопасности.

Помните, что по природе женщины выносливее, и нет ситуаций, с которыми они не смогли бы справиться. Ставка на инициативность, стратегическое мышление, впечатляющие результаты и деловая открытость позволяют не только преодолеть барьеры, но и стать значимым игроком в системе управления. Главное — не ждать приглашения, а создавать возможности самостоятельно Алина Болдырева директор по стратегическому маркетингу

По данным Росстата, разрыв в удовлетворенности доходами среди мужчин и женщин сократился в 2024 году до минимума за всю историю наблюдений. В целом положительная оценка зарплат гражданами существенного выросла в обеих гендерных категориях. Довольных своими заработками мужчин оказалось 62,8 процента против 53 процентов в 2022 году, среди женщин показатель составил 59,6 процента на фоне прежних 48.