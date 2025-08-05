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08:01, 5 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о тренировках от иностранных инструкторов на базе ВСУ в Очакове

Сальдо: ВСУ на базе в Очакове тренировали инструкторы из Британии, ФРГ и Франции
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) тренировались на базе в Очакове под руководством иностранных инструкторов из Великобритании, Германии и Франции. После этого их зачисляли в десант на Тендровскую и Кинбурнскую косы Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Там был стандартный набор инструкторов-европейцев: немцы, французы, англичане. Поляков в меньшей степени», — сказал Сальдо.

По его словам, техника, на которой ВСУ передвигаются по воде — лодки, бэки, снаряжение — в основном произведена западными странами. «Запад поставляет полностью все вооружение и воюет с нами руками оболваненных украинцев», — подчеркнул губернатор Херсонской области.

Ранее сообщалось, что около 50 тысяч военнослужащих ВСУ и иностранцев готовятся к прорыву государственной границы России. Половина военных — наемники из Турции, Польши и Грузии, они сосредоточены в Черниговской области.

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