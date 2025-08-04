В понедельник, 4 августа, появилась информация, что около 50 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников готовятся к прорыву государственной границы России.
Они сконцентрированы в Черниговской области — в нескольких километрах от границы с Брянской областью. Половина военных — наемники из Турции, Польши и Грузии.
Российские пограничники и бойцы Воздушно-десантных войск за последнюю неделю отбили около десяти атак малыми группами и ликвидировали несколько диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Климовском районе. Накануне дрон на оптоволокне ВСУ подорвал мост на дороге Новые Юрковичи — Климово в районе брянской деревни Рудня-Цата.
Киев начал накапливать резервы у Брянской области после освобождения Вооруженными силами России территории Курской области. Первые полевые штабы были возведены в мае. Они находятся в Городне, Корюковке и Новгороде-Северском Черниговской области. ВС РФ же укрепили группировку на границе и усилили авиацию в 150 километрах от нее.
В России заподозрили Запад в подготовке серьезного удара по Брянской области
Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Борис Межуев в интервью «Ленте.ру» не исключил, что страны Запада готовят атаку ВСУ на Брянскую область.
Возможно, готовится более серьезный удар: наступление Вооруженных сил Украины на Брянскую область, очередная атака на российскую территорию или нападение на танкеры теневого флота
Он добавил, что введение пошлин против торговых партнеров Москвы не изменит расклад в зоне специальной военной операции. По словам спикера, уступок под давлением западных лидеров не будет.
В Госдуме высказались о попытках нападения ВСУ на Брянскую область
Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что Россия сделала выводы из прошлогоднего вторжения ВСУ в Курскую область. Парламентарий напомнил, что украинские войска понесли колоссальные потери в живой силе и технике. Он предположил, что этот урок ничему не научил Киев. По словам спикера, ВС РФ ликвидируют готовящиеся к массированному нападению группировки ВСУ на местах их сосредоточения.
«Сейчас они пытаются на Брянскую область напасть. Но сломают себе зубы в очередной раз. Они все время собирают эти группировки, не только на Брянскую, но и на Белгородскую, и Курскую области. Но сейчас уже войска будут уничтожаться на украинской территории», — подчеркнул Колесник.
В России предупреждали о попытке прорыва в направлении границы с Брянской областью
В июле авторы канала «Старше Эдды» отмечали, что России нужно быть готовой к новой попытке ВСУ прорваться в направлении границы с Брянской областью.
По их мнению, цель Киева — не военная, а медийно-политическая: показать хоть какой-то результат, получить поддержку украинцев и союзников в западных странах. Вторичной задачей для украинской армии называлось отвлечение российских сил от направлений, где продолжается наступление.
ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Брянскую область, сообщил 4 августа губернатор региона Александр Богомаз.
Он проинформировал об уничтожении подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) двух беспилотников самолетного типа. По данным областного главы, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Как заявило Министерство обороны, ночью ВСУ выпустили 61 дрон по территории России. Средства ПВО перехватили и уничтожили 18 БПЛА — над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Крымом, восемь — над Белгородской областью, шесть — над Волгоградской, по два — над Ростовской и Брянской областями, по одному — над Московским регионом и Рязанской областью.