50 тысяч военных ВСУ и иностранных наемников готовятся к прорыву границы России. Отбито 10 атак и ликвидировано несколько ДРГ

Mash: ВСУ стянули к брянской границе порядка 50 тысяч бойцов и наемников

В понедельник, 4 августа, появилась информация, что около 50 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников готовятся к прорыву государственной границы России.

Они сконцентрированы в Черниговской области — в нескольких километрах от границы с Брянской областью. Половина военных — наемники из Турции, Польши и Грузии.

Российские пограничники и бойцы Воздушно-десантных войск за последнюю неделю отбили около десяти атак малыми группами и ликвидировали несколько диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Климовском районе. Накануне дрон на оптоволокне ВСУ подорвал мост на дороге Новые Юрковичи — Климово в районе брянской деревни Рудня-Цата.

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Киев начал накапливать резервы у Брянской области после освобождения Вооруженными силами России территории Курской области. Первые полевые штабы были возведены в мае. Они находятся в Городне, Корюковке и Новгороде-Северском Черниговской области. ВС РФ же укрепили группировку на границе и усилили авиацию в 150 километрах от нее.

В России заподозрили Запад в подготовке серьезного удара по Брянской области

Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Борис Межуев в интервью «Ленте.ру» не исключил, что страны Запада готовят атаку ВСУ на Брянскую область.

Возможно, готовится более серьезный удар: наступление Вооруженных сил Украины на Брянскую область, очередная атака на российскую территорию или нападение на танкеры теневого флота Борис Межуев политолог

Он добавил, что введение пошлин против торговых партнеров Москвы не изменит расклад в зоне специальной военной операции. По словам спикера, уступок под давлением западных лидеров не будет.

В Госдуме высказались о попытках нападения ВСУ на Брянскую область

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что Россия сделала выводы из прошлогоднего вторжения ВСУ в Курскую область. Парламентарий напомнил, что украинские войска понесли колоссальные потери в живой силе и технике. Он предположил, что этот урок ничему не научил Киев. По словам спикера, ВС РФ ликвидируют готовящиеся к массированному нападению группировки ВСУ на местах их сосредоточения.

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«Сейчас они пытаются на Брянскую область напасть. Но сломают себе зубы в очередной раз. Они все время собирают эти группировки, не только на Брянскую, но и на Белгородскую, и Курскую области. Но сейчас уже войска будут уничтожаться на украинской территории», — подчеркнул Колесник.

В России предупреждали о попытке прорыва в направлении границы с Брянской областью

В июле авторы канала «Старше Эдды» отмечали, что России нужно быть готовой к новой попытке ВСУ прорваться в направлении границы с Брянской областью.

По их мнению, цель Киева — не военная, а медийно-политическая: показать хоть какой-то результат, получить поддержку украинцев и союзников в западных странах. Вторичной задачей для украинской армии называлось отвлечение российских сил от направлений, где продолжается наступление.

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ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Брянскую область, сообщил 4 августа губернатор региона Александр Богомаз.

Он проинформировал об уничтожении подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) двух беспилотников самолетного типа. По данным областного главы, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Как заявило Министерство обороны, ночью ВСУ выпустили 61 дрон по территории России. Средства ПВО перехватили и уничтожили 18 БПЛА — над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Крымом, восемь — над Белгородской областью, шесть — над Волгоградской, по два — над Ростовской и Брянской областями, по одному — над Московским регионом и Рязанской областью.