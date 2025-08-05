Brookings Institute: Торговая война с США осложнила борьбу с дефляцией в Китае

Торговая война с США осложнила борьбу с дефляцией в Китае. Об этом со ссылкой на исследование американского Brookings Institute сообщает «Коммерсантъ».

Китайская модель роста экономики оказалась уязвимой для импортных пошлин США. В июне рост потребительских цен в КНР составил минимальные 0,1 процента в годовом выражении. Цены производителей упали на рекордные с июля 2023 года 3,6 процента.

Цены в стране падают на фоне сокращения доходов экспортеров, которым пришлось усложнять цепочки поставок для отправки товаров в США и снижать цены ради гарантии спроса на новых рынках. Несмотря на внешне успешное противостояние КНР торговой политике Штатов (Пекин добился снижения тарифов без серьезных встречных уступок), китайские потребители настроены пессимистично и предпочитают сберегать средства, а не тратить их.

Китайские поставки за рубеж в первой половине 2025 года выросли на фоне сокращения экспорта в США. Прироста в 5,9 процента удалось добиться благодаря отгрузкам в страны, которые попали под действие более низких пошлин, для реэкспорта в США. Перестраивание логистики и неизбежное усложнение цепочек поставок обходится бизнесу дороже, чем прямая доставка, и оборачивается сокращением доходов, объясняют эксперты. Еще одна причина — расширение поставок на новые рынки и закрепление там за счет низких цен.

В The Washington Post (WP) заявили о поражении США в торговой войне, которую объявил Пекину глава Белого дома Дональд Трамп. Рост американской экономики составил лишь 1,25 процента, в то время как китайской — 5,3 процента. Американский лидер при этом потерпел фиаско, пытаясь добиться от КНР уступок, как от других стран, согласившихся вложить миллиарды в экономику США и купить у нее больше энергоресурсов и оружия. При этом председатель КНР ограничил экспорт редкоземельных металлов в США, что создало риск полной остановки ряда отраслей производства — от автомобилей до истребителей.

