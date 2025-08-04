WP: Китай побеждает США в торговой войне

Появились неопровержимые доказательства того, что Китай побеждает США в торговой войне, которую объявил Пекину действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Соответствующий вердикт вынесло издание The Washington Post (WP).

Признаками поражения Штатов называют, в частности, то, что в первой половине 2025 года Китай рос в среднем на 5,3 процента, а США — лишь на 1,25 процента. Еще один факт — это потерпевшие фиаско попытки Трампа добиться от КНР серьезных уступок. Этого нельзя сказать о других странах, которые поддались давлению Вашингтона. Однако Китай ответил США 125-процентными пошлинами на их 145-процентные тарифы. Кроме того, председатель КНР ограничил экспорт редкоземельных металлов в США, что создало риск полной остановки производства — от автомобилей до истребителей.

В итоге президенту США пришлось отступить. Он уменьшил американские пошлины на китайские товары до 30 процентов. Китай в ответ опустил свои тарифы до десяти процентов. И хотя Белый дом пытается представить случившееся как победу, на деле речь идет лишь о перемирии. США не преуспели в борьбе с китайским демпингом, а также кражами интеллектуальной собственности. Более того, администрация Трампа, по сути, приостановила экспортный контроль за продажей чувствительных технологий Китаю. Об этом, в частности, говорит то, что Вашингтон одобрил продажу Китаю передовых чипов Nvidia.

Кроме того, WP обратила внимание, что своими попытками наказать Индию за сотрудничество с Россией США поставили под угрозу результаты многолетней политики, нацеленной на вовлечение Нью-Дели в орбиту американского влияния. Вдобавок появились признаки примирения между Индией и Китаем.

До этого издание The Wall Street Journal сообщило, что Китай неожиданно ударил по западным военным фирмам, когда ограничил поставки критических минералов.