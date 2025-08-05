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02:33, 5 августа 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о русофобах в ВСУ

Украинский пленный рассказал о русофобах и фашистах в рядах ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Украинский пленный Петр Клемышевский в беседе с ТАСС рассказал о русофобах и фашистах в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которыми он пересекался в бригаде и учебном центре.

«В бригаде у нас были русофобы. При чем такие патологические русофобы (...) В учебке были фашисты. Зиги кидали, когда у нас было построение, курсанты приезжали и кидали зиги», — рассказал Клемышевский.

Боец рассказал, что хотел сдаться сразу после попадания на поле боя, однако это было сложно реализовать из-за обстрелов со стороны ВСУ. В итоге он смог попасть в плен спустя четыре дня.

Ранее пленный Сергей Литвиненко сообщил, что командование ВСУ создало несколько батальонов из солдат, которые ранее дезертировали из украинской армии.

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