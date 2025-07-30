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05:55, 30 июля 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о создании батальона из дезертиров

РИА Новости: ВСУ создали несколько батальонов из дезертировавших солдат
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) создало несколько батальонов из солдат, которые ранее дезертировали из украинской армии. Об этом рассказал пленный Сергей Литвиненко в беседе с РИА Новости.

«Меня и половину еще ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В этом батальоне проживает свыше 2000 человек. Это все люди, которые уже были в СЗЧ (самовольное оставление воинской части)», — рассказал Литвиненко.

По его словам, подобные батальоны есть также во Львове, в Умани и Черкассах. Он отметил, что в этих городах созданы условия, чтобы «люди не разбегались».

Ранее пленный боец ВСУ призвал сослуживцев сдаваться в плен, бунтовать, не обстреливать российских военных и «сливать фронт». По его словам, военнослужащих Украины запугали рассказами о том, что российские военные якобы не берут в плен.

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