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21:10, 5 августа 2025Бывший СССР

Украинский судья спрятал взятку в прозрачный пакетик с яблоками

«Страна»: Украинский судья спрятал взятку в прозрачный пакетик с яблоками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Украинский судья спрятал взятку в прозрачный пакетик с яблоками. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении в получении взятки судье городского районного суда Днепропетровской области. По версии следствия, за деньги он вынес оправдательный приговор в уголовном деле.

Издание отмечает, что среди опубликованных ведомством кадров есть пакет с яблоками, в котором лежат доллары. Оно предположило, что это и есть та самая взятка, ее сумму НАБУ пока не уточнило.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало за взятку депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова.

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