В Китае ответили на намерение США ввести санкции за «содействие» СВО

Посольство КНР: Сотрудничество России и Китая не подлежит осуждению США

Российско-китайское сотрудничество не подлежит осуждению с американской стороны. Так пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй прокомментировал намерение сенаторов ввести санкции против Пекина за предполагаемое «содействие» специальной военной (СВО) на Украине, передает ТАСС.

«Как любая другая страна, КНР поддерживает с Россией экономическое и торговое сотрудничество на основе равенства и взаимной выгоды. Оно оправдано и не может подлежать осуждению. КНР решительно отвергает злоупотребление Вашингтоном односторонними ограничениями и юрисдикцией "длинной руки". Мы будем следить за развитием ситуации и твердо защищать свои права и интересы», — отметил он.

Лю Пэнъюй напомнил, что Пекин не предоставляет летальные вооружения ни одной из сторон конфликта и держит на строгом контроле экспорт товаров двойного назначения. Пресс-секретарь также подчеркнул, что китайская сторона всегда основывала свою позицию по украинскому кризису на справедливости и объективности и продолжает это делать.

Ранее сенаторы Конгресса США внесли на рассмотрение поправку к «Закону о национальной обороне» под названием STOP China and Russia Act, предусматривающую наложение санкций на Китай за предполагаемое «содействие» СВО. Согласно документу, Белый дом в течение 180 дней должен определить, оказывает ли КНР помощь России, способствующую якобы «нарушению территориальной целостности Украины», и наложить санкции в случае подтверждения.