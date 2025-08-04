В США предложили ввести санкции против Китая за «содействие» СВО

Сенаторы США предложили ввести санкции против Китая за «содействие» СВО

Американские сенаторы внесли на рассмотрение поправку к «Закону о национальной обороне» под названием STOP China and Russia Act, предусматривающую наложение санкций на Китай за предполагаемое «содействие» российской специальной военной (СВО) на Украине. Документ опубликован на сайте Конгресса США.

Согласно документу, Белый дом в течение 180 дней должен определить оказывает ли китайская сторона помощь России, способствующую «нарушению территориальной целостности Украины», и наложить на КНР санкции в случае подтверждения.

Поправки предусматривают ограничения против китайских компаний и банков, включая блокировку активов, ограничение доступа к американской финансовой системе и запрет на экспорт технологий. Предполагается, что санкции будут сохраняться минимум год и могут быть сняты только после прекращения поддержки России и вывода российских войск с украинской территории.

26 июля стало известно, что на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) произошла перепалка между представителями Китая и США. Исполняющая обязанности американского посла Дороти Ши потребовала от Пекина «прекратить разжигать агрессию России», косвенно поддерживая производство оружия. Гэн Шуан ответил, что Китай никогда не был участником украинского конфликта, и призвал Соединенные Штаты не перекладывать ответственность за этот кризис на Пекин.