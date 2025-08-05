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11:49, 5 августа 2025Силовые структуры

В Москве задержали любителя масла

В Москве задержали мужчину, похитившего из магазина 200 пачек сливочного масла
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-служба УВД по САО

В Москве полицейские задержали 30-летнего мужчину, похитившего 200 пачек масла на 36 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Работник продуктового магазина на Зеленоградской улице рассказал полицейским, что неизвестный похитил из торгового зала более 200 пачек сливочного масла.

Вскоре сотрудники МВД установили личность похитителя. Он не смог объяснить мотив поступка. Отмечается, что масло пока не найдено. Возбуждено дело о краже.

Ранее стало известно, что Мамонтовский районный суд Алтайского края приговорил жителя, своровавшего продукты, к шести годам колонии общего режима.

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