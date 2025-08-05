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07:56, 5 августа 2025Россия

В России мигрант упал с 17-го этажа стройки

В Красноярске мигрант упал с 17-го этажа строящегося дома и не выжил
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Красноярске на стройке мигрант упал с 17-го этажа строящегося дома на улице Аэровокзальной. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.

«23-летний работник, находясь на бадье для подачи бетона, закрепленной на подъемном кране, выполнял работы по заливу бетона на верхних этажах строящегося здания. В какой-то момент удерживающий механизм не сработал, и устройство начало падать. Мужчина не смог удержаться на нем и упал с высоты 17-го этажа», — говорится в сообщении.

Иностранец, как уточнятся, работал на стройке разнорабочим. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, трудился ли он официально, они уже провели осмотр места происшествия.

Ранее под Екатеринбургом мигрант сорвался во время строительства таунхауса в элитном уральском поселке Карасьеозерский. Мужчина впал в кому — у него диагностировали перелом основания черепа, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом ребер справа и судорожный синдром.

ЖЗЛ
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