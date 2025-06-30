Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 30 июня 2025Россия

Мигрант сорвался на стройке в российском элитном поселке и впал в кому

E1.RU: Мигрант сорвался на стройке в элитном уральском поселке и впал в кому
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мигрант сорвался во время строительства таунхауса в элитном уральском поселке Карасьеозерский под Екатеринбургом. 29-летний мужчина впал в кому, пишет E1.RU.

По данным издания, строитель проводил работы на уровне третьего этажа (на высоте примерно 4-5 метров), находясь на стремянке, и сорвался.

У иностранного специалиста диагностировали перелом основания черепа, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом ребер справа и судорожный синдром. Он выжил, но сейчас находится в состоянии комы, его подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает E1.RU, прокуратура начала проверку, в частности, правоохранители выяснят, соблюдалась ли техника безопасности во время строительных работ и кто является ответственным за этот объект.

Ранее в Москве с 30-го этажа строящегося ЖК упал рабочий, спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение работником правил взаимодействия с грузоподъемными механизмами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это провокация». Задержание азербайджанцев в России вызвало скандал. Баку обвиняют в разрушении отношений с Москвой

    Власти Белгородской области решили отложить ремонт домов уехавших за границу жителей

    «Электросети Армении» собрались искать защиты от национализации за пределами страны

    Верку Сердючку заподозрили в желании покинуть Украину

    Врач назвал признаки сбоя в работе иммунитета

    Гоблин двумя словами прокомментировал заочный приговор на Украине

    Более сотни мигрантов доставили в отдел в результате рейда в российском городе

    Российские подростки-экстремисты сожгли копию Знамени Победы

    Россияне стали больше беспокоиться из-за денег в отпуске

    В Иране раскрыли планы США по смене режима в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости