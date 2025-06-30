Мигрант сорвался на стройке в российском элитном поселке и впал в кому

E1.RU: Мигрант сорвался на стройке в элитном уральском поселке и впал в кому

Мигрант сорвался во время строительства таунхауса в элитном уральском поселке Карасьеозерский под Екатеринбургом. 29-летний мужчина впал в кому, пишет E1.RU.

По данным издания, строитель проводил работы на уровне третьего этажа (на высоте примерно 4-5 метров), находясь на стремянке, и сорвался.

У иностранного специалиста диагностировали перелом основания черепа, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом ребер справа и судорожный синдром. Он выжил, но сейчас находится в состоянии комы, его подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает E1.RU, прокуратура начала проверку, в частности, правоохранители выяснят, соблюдалась ли техника безопасности во время строительных работ и кто является ответственным за этот объект.

Ранее в Москве с 30-го этажа строящегося ЖК упал рабочий, спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение работником правил взаимодействия с грузоподъемными механизмами.