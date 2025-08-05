Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 5 августа 2025Россия

В России направившегося в гости к подросткам мигранта обвинили в домогательствах

Mash: В Новосибирске родители обвинили мигранта в домогательствах к подросткам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Новосибирске родители обвинили в домогательствах направившегося в гости к девочкам-подросткам мигранта. Об этом сообщает Mash Siberia в своем Telegram.

По данным канала, иностранец якобы предлагал школьницам 12-14 лет познакомиться и расспрашивал об отношениях. Со слов одной из родительниц, несколько дней назад он забежал в подъезд за школьницей, схватил ее за кофту, просился в гости и требовал номер телефона, пока его не спугнула пожилая соседка.

«Пока он отвлекся, ребенок смог выбежать из подъезда. Девочка была в полном ступоре, но смогла закричать: "Мама — это он". Мы тут же подскочили к нему, а он от нас убежал», — рассказала россиянка.

По ее словам, родители на протяжении нескольких дней пытались поговорить с мужчиной, но тот постоянно сбегал от них.

Жители российского города обратились в правоохранительные органы. Как утверждает канал, задержать мужчину пока не удалось, но, предварительно, его знакомые находились в стране незаконно.

Ранее в Омске мигранта задержали за домогательства к 16-летней девушке. По словам пострадавшей, мужчина догнал ее и начал хватать и приставать, ей удалось убежать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейская страна объявила режим ЧС из-за азербайджанской нефти. Что в ней нашли?

    Радулов оценил отсутствие экс-главного тренера на чемпионском параде Локомотива

    Уехавший в США Цекало вернулся в Россию

    Губернатор Техаса приказал арестовать сбежавших из штата демократов

    Бедность связали с тяжелой формой коронавируса

    Российская школьница забеременела от майора полиции. Он спешно ушел на СВО после начала расследования

    Собравшиеся в Турцию россияне остались без отпуска из-за болезни пилота

    Мужчина разработал собственный план похудения и сбросил 86 килограммов

    В России направившегося в гости к подросткам мигранта обвинили в домогательствах

    Часть Камчатки сместилась на два метра после мощного землетрясения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости