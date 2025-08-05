В России направившегося в гости к подросткам мигранта обвинили в домогательствах

Mash: В Новосибирске родители обвинили мигранта в домогательствах к подросткам

В Новосибирске родители обвинили в домогательствах направившегося в гости к девочкам-подросткам мигранта. Об этом сообщает Mash Siberia в своем Telegram.

По данным канала, иностранец якобы предлагал школьницам 12-14 лет познакомиться и расспрашивал об отношениях. Со слов одной из родительниц, несколько дней назад он забежал в подъезд за школьницей, схватил ее за кофту, просился в гости и требовал номер телефона, пока его не спугнула пожилая соседка.

«Пока он отвлекся, ребенок смог выбежать из подъезда. Девочка была в полном ступоре, но смогла закричать: "Мама — это он". Мы тут же подскочили к нему, а он от нас убежал», — рассказала россиянка.

По ее словам, родители на протяжении нескольких дней пытались поговорить с мужчиной, но тот постоянно сбегал от них.

Жители российского города обратились в правоохранительные органы. Как утверждает канал, задержать мужчину пока не удалось, но, предварительно, его знакомые находились в стране незаконно.

Ранее в Омске мигранта задержали за домогательства к 16-летней девушке. По словам пострадавшей, мужчина догнал ее и начал хватать и приставать, ей удалось убежать.