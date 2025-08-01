Мигранта задержали за приставания к 16-летней россиянке

СК: В Омске мигранта задержали за домогательства к 16-летней девушке

Мигрант, подозреваемый в сексуальных домогательствах по отношению к16-летней девушке, задержан правоохранителями в Омске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

По данным следователей, был задержан 33-летний житель Узбекистана. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетней, уточнили изданию в Следственном комитете. Как сообщается предварительно, преступление произошло в поселке Магистральный Омского района.

Ранее девушка не была знакома подозреваемому. После совершенного преступления мужчина скрылся. Вскоре он был задержан.

Об инциденте стало известно после того, как бабушка потерпевшей обратилась к стражам порядка. По словам пострадавшей, она шла по улице и увидела сидящего с бутылкой в руках мужчину. Проходя мимо, она услышала приближающиеся шаги. Мигрант догнал ее и начал хватать и приставать. Девушке удалось вырваться и убежать.

Как стало известно ранее, в России мигрантов предложили обязать верифицироваться на сайтах знакомств. С соответствующим предложением вышел депутат Госдумы Владислав Даванков. В своем обращении парламентарий пояснил, что отсутствие обязательной идентификации на платформах создает условия для психологического давления, вымогательства, мошенничества и других преступлений.