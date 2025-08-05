В России раскритиковали проект закона об «адвокатской монополии»

Эксперт Александров: Квалификация юриста в арбитражных делах важнее его статуса

Введение законопроекта об адвокатской монополии в отношении арбитражных и гражданских дел может нарушить конституционный принцип юридического равенства. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал директор и учредитель юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров, комментируя проект закона о судебном представительстве, разработанный Минюстом.

«Как показывает практика, квалификация и опыт юристов, ведущих арбитражные и гражданские дела, ничем не уступают квалификации адвокатов. Зачастую она даже выше», — подчеркнул собеседник. Специфика таких дел не требует наличия какого-либо статуса, считает он. Куда важнее наличие качественного юридического образования, опыта, умения анализировать законодательство.

Конституционный суд РФ давал оценку подобным законодательным инициативам еще двадцать лет назад, напомнил Александров. В июле 2004 года он опубликовал постановление, в котором признал, что норма, разрешающая представлять организации в судах только адвокатам, противоречит ст. 45 Конституции РФ. В соответствии с этой статьей каждый гражданин вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, заметил спикер.

По его словам, от подобной инициативы пострадают и обычные граждане. В случае утверждения законопроекта им придется платить судебным представителям завышенные гонорары, поскольку конкуренция между адвокатами и юристами будет ограничена.

О готовящейся в России масштабной реформе судебного представительства стало известно 14 июля. Минюст подготовил в Арбитражный, Гражданский и Уголовный процессуальный кодекс поправки, в которых предложил сохранить право представлять интересы организаций и физлиц в судах только за адвокатами. Что думают об этом законопроекте другие участники рынка — в материале «Ленты.ру».