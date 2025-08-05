В российском регионе начались сбои с электричеством на фоне взрывов дронов ВСУ

В Ростовской области прозвучало не менее 10 взрывов, есть сбои с электричеством

Не менее десяти взрывов прозвучало в небе над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области. По словам местных жителей, в российском регионе запустили системы противовоздушной обороны (ПВО), которые перехватывают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Shot.

В результате, сообщают очевидцы, в в регионе фиксируются сбои в электроснабжении. «Видны вспышки в небе от работы ПВО. На нескольких улицах в Миллерово отключилось электричество. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в сообщении.

По данным компании «Донэнерго», случилось технической нарушение в сети смешной сетефой компании, в результате часть потребителей столкнулась с отключениями электричества. При этом подтверждений тому, что сбои связаны с работой ПВО, нет.

Ранее в Минобороны России отчитались об отражении атаки 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа за два часа. Дроны сбили над Брянской и Калужской областями.