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23:34, 5 августа 2025Бывший СССР

Марочко предрек ВСУ «огромнейший котел» в Константиновке

Марочко: Закрепившись в Константиновке, ВСУ могут оказаться в огромнейшем котле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ), закрепившись в Константиновке после отступления из Часова Яра на Донбассе, могут оказаться в «огромнейшем котле», заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Марочко, украинские военные готовятся к длительной обороне населенного пункта, но это может сыграть с ними злую шутку.

«Продвижение западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север может просто перерезать логистические пути, и, по сути, украинские боевики окажутся в таком огромнейшем котле», — предрек он.

Ранее военный историк и аналитик Евгений Норин сообщил, что взятие Вооруженными силами России населенного пункта Часов Яр открывает дорогу на славянско-краматорскую агломерацию, что позволит зачистить оставшуюся часть Донецкой народной республики от украинских войск.

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