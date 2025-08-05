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10:20, 5 августа 2025Из жизни

Женщина поймала самого большого в мире речного полосатого окуня

В США женщина поймала в реке самого большого в мире полосатого окуня
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: igfa.org

Жительница США Памела Мосс поставила новый мировой рекорд по ловле пресноводных полосатых окуней. Об этом сообщает Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA).

Рыба была поймана еще весной, однако организация признала рекорд лишь сейчас. 25 апреля Мосс рыбачила на реке Честейт в американском городе Далонега, штат Джорджия. Ей попался полосатый окунь весом 5,5 килограмма.

Поймав рыбу, женщина взвесила ее на сертифицированных весах, а после выпустила обратно в воду. Результаты она отправила в IGFA. После проверки организация признала ее окуня самым большим в мире в женском классе «леска 10 килограммов».

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