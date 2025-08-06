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17:51, 6 августа 2025Моя страна

Археологи нашли древние марийские захоронения в нижегородских лесах

В лесах Нижегородской области нашли древние марийские захоронения
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: группа «Министерство лесного хозяйства НО» во «ВКонтакте»

В Краснобаковских лесах Нижегородской области археологи нашли древние марийские захоронения. Об этом говорится на странице Министерства лесного хозяйства региона в соцсети «ВКонтакте».

По информации ведомства, также были найдены артефакты XI-XII веков, в том числе украшения, фрагменты одежды, бытовые изделия и прочие ценные свидетельства жизни тех времен. «Новые факты подтверждают особую роль территории вдоль реки Ветлуга и ее устья как центра марийской культуры средневековья», — говорится в сообщении.

Ранее археологи обнаружили под Омском уникальный артефакт эпохи палеолита. Ученые проводили раскопки на территории стоянки Черноозерье II.

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