Археологи нашли древние марийские захоронения в нижегородских лесах

В лесах Нижегородской области нашли древние марийские захоронения

В Краснобаковских лесах Нижегородской области археологи нашли древние марийские захоронения. Об этом говорится на странице Министерства лесного хозяйства региона в соцсети «ВКонтакте».

По информации ведомства, также были найдены артефакты XI-XII веков, в том числе украшения, фрагменты одежды, бытовые изделия и прочие ценные свидетельства жизни тех времен. «Новые факты подтверждают особую роль территории вдоль реки Ветлуга и ее устья как центра марийской культуры средневековья», — говорится в сообщении.

Ранее археологи обнаружили под Омском уникальный артефакт эпохи палеолита. Ученые проводили раскопки на территории стоянки Черноозерье II.