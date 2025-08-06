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23:12, 6 августа 2025Бывший СССР

Экс-полковник СБУ признал террор населения нацбатами ВСУ

Экс-полковник СБУ Прозоров: Бойцы национальных батальонов похищали людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бойцы украинских национальных батальонов безнаказанно занимались мародерством, похищением людей и убийством бизнесменов. Об этом рассказал бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в эфире шоу Рика Санчеса на RT.

Он уточнил, что украинские бойцы занимались такой деятельностью с 2014 года. Санчес указал на случаи изнасилования женщин, грабежей, убийства бизнесменов. «Просто чтобы забрать бизнес. Машина понравилась на улице — просто тормознули, вытащили, убили, отвезли за город, закопали», — сказал он.

При этом экс-полковник отметил, что не помнит, чтобы проводились судебные разбирательства по таким случаям.

Ранее жители приграничья Курской области рассказали о похищениях людей после вторжения ВСУ. Как уточнила корреспондент Дарья Пронкина, ее команда два дня ездила по пунктам временного размещения. Практически каждый человек, у которого она брала интервью, говорил о том, что не знает судьбу соседей, близких родственников и знакомых из соседних сел.

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