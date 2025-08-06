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10:37, 6 августа 2025Бывший СССР

Депортированные из России украинцы устроили голодовку на границе одной страны

Депортированные из России украинцы устроили голодовку на границе Грузии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: George Zvanelli / Unsplash

Пять человек из числа депортированных из России украинцев, совершивших различные преступления, устроили голодовку на границе Грузии, пройти которую им не позволяют власти республики. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Отмечается, что таким образом они хотят найти поддержку посольства Украины в Тбилиси, чтобы скорее вернуться на родину, а также привлечь внимание Международного комитета Красного Креста к своей проблеме. Как уточнили в МВД Грузии, к Тбилиси голодающие каких-либо требований не предъявили.

Как заявил представитель пограничной полиции Грузии Лука Пааташвили, большинство из застрявших на границе людей были осуждены за тяжелые преступления и грузинская сторона пойдет на риск, если пропустит их на свою территорию. По словам заместителя главы МВД страны, сейчас Украина ведет переговоры о транзите лиц через Молдавию, однако Кишинев также отказывает украинцам из-за совершенных ими преступлений.

В конце июня стало известно, что депортированные из России украинцы застряли на границе Грузии. До этого они отбывали различные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях России.

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