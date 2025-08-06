Депутат Рады Безуглая: Курская операция закончилась трагедией

Курская операция окончилась трагедией для Украины. Об этом заявила депутат Верховной Рады республики Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Помимо перечисленных положительных для Украины аспектов, депутат заявила, что отвод бригад из территории ДНР привел к потере Украиной ряда ключевых городов в республике и к прорыву ВСУ России в Покровск и Константиновку.

Она добавила, что полученное ВСУ время не было использовано для подготовки Сумской области к обороне, что привело к расширению фронта со стороны Армии России и приближению к областному центру, а главком ВСУ Александр Сырский, по ее словам, исказил информацию по просчетам перед обществом и властями и не понес ответственности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область стало особенной операцией, поскольку якобы показало, что украинцы умеют удивлять. В посте он поблагодарил украинских солдат, принявших участие во вторжении, за то, что они «не допустили удара по Сумам и Харьковщине».