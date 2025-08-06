Госдеп США одобрил две сделки по продаже Украине услуг и оборудования

Госдеп США одобрил продажу Украине услуг для ремонта гаубиц М777 на $104 млн

Госдепартамент США одобрил две сделки по продаже Украине услуг и оборудования на сумму до 203,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Пентагона.

Первая сделка предполагает поставку Киеву оборудования и ремонтных работ для гаубиц M777 на 104 миллиона долларов. Она также включает техническую помощь, обучение персонала, программную и логистическую поддержку. Основным подрядчиком станет компания BAE Systems из Великобритании.

Во вторую сделку входят транспортные и консолидационные услуги для поддержки программ военной помощи США Украине, включая логистику, обеспечение оборонной деятельности и распределение грузов, ее сумма составляет 99,5 миллиона долларов.

Пентагон подчеркнул, что на Украину не будут направлены дополнительные представители правительства США или подрядчики, военный баланс в регионе принципиально не изменится.

Ранее стало известно, что Дания, Норвегия и Швеция оплатят один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой инициативы США и НАТО.