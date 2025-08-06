Группа детей из Белоруссии приехала на летние каникулы в Башкортостан

Группа детей из Белоруссии приехала на летние каникулы в Республику Башкортостан. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Уточняется, что профильная смена для иностранных ребят стартовала в военно-патриотическом парке «Патриот». Отдыхающие прибыли в Уфу во вторник, 5 августа, и пробудут в российском регионе до 19 августа.

Чиновники также рассказали, что юные гости из Белоруссии посетят экскурсии в этнопарке «Терра», партизанской деревне, Белорусском историко-культурном центре, визит-центре «Торатау», музее полярников имени В.И. Альбанова и музее музыки имени Ф.И. Шаляпина.

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин добавил, что в рамках проекта профильных смен «Сила единства» 20 детей из Башкортостана будут отдыхать в белорусском лагере «Зубренок» с 13 по 27 августа.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что пока он занимает пост президента Белоруссии, для Минска нет и не будет никого ближе, чем Россия и русский народ. Он добавил, что Москва остается гарантом безопасности республики.

